Freie Wähler informieren über aktuelle Projekte

Bei der Jahresversammlung der Freien Wähler Meitingen waren auch zwei Besucher aus dem Landtag dabei.

Über politische und gesellige Aktivitäten der Freien Wähler in Meitingen informierte der Vorsitzende Robert Hecht bei der Jahresversammlung. In seinem Rückblick stellte er neben dem Mitwirken an neun Marktgemeinderatssitzungen und neun Fraktionssitzungen, das Sommerfest im Sängerheim, die FW-Radltour durch die Marktgemeinde sowie die Muttertagsfeier im Meitinger Johannesheim in den Fokus. Erwähnenswert fand Hecht außerdem, dass seit der Vorstandswahl im Jahre 2023 Franziska Mehring, Ehefrau des bayerischen Digitalministers Fabian Mehring, das Amt der dritten Vorsitzenden inne hat.

Marktgemeinderat Franz Wengenmayr berichtete über laufende Projekte und Vorhaben in der Marktgemeinde Meitingen. Konkret sprach er über den Containerbau an der Grundschule Meitingen, den Umbau des Rathauses und den Planungsstand für das DIVI-Gelände sowie über die aktuelle Situation im Freibad SunSplash. Über aktuelle Themen im Verkehrsausschuss und seine Tätigkeit im Sozialausschuss des Landtages berichtete der Landtagsabgeordnete Anton Rittel, ehe Marina Jacob über ihre Tätigkeit im Landtag, insbesondere im Umweltausschuss, informierte. (peh)