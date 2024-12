Fußgängerin in Meitingen von Auto angefahren

Eine 66-Jährige ist am Mittwoch in Meitingen von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei berichtet, wollte sie gegen 17 Uhr die Straße Via Claudia queren. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens blieb sie an der Linksabbiegespur zum Parkplatz kurz stehen. Plötzlich lief sie dann jedoch los, wobei sie nicht auf den Verkehr achtete, berichtet die Polizei. Ein 49-jähriger Autofahrer streifte die 66-Jährige mit dem Außenspiegel seines Autos. Die Frau kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Am Auto entstand ein Schaden von ca. 500 Euro, schätzt die Polizei. (kinp)

