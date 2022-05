Meitingen

vor 5 Min.

Ganz nah dran an den Darstellern vom Immenhof-Film in Meitinger Kino

Plus Die Stars aus dem neuen Film "Immenhof - Das große Versprechen" kamen zur Preview-Vorführung in das Meitinger Cineplex. Trotz Sommerwetter war das Kino voll.

Von Diana Zapf-Deniz

Sonnenschein und warme Temperaturen locken nicht unbedingt ins Kino. Dennoch war der Andrang im Cineplex in Meitingen groß. Denn es kamen die Stars aus „Immenhof – Das große Versprechen“ zum Preview. Am Freitag die Premiere in München und am Sonntag gleich als erste Station der Kinotour Meitingen. Die Immenhof-Heimatfilme verzauberten schon in den 1950er- und 70er-Jahren ihr Publikum und die Neuinterpretationen tun es wieder.

