Meitingen

vor 33 Min.

Große Umfrage: Was die Jugend in Meitingen vermisst

Plus Ein Jugendzentrum soll in der Marktgemeinde geschaffen werden. Doch der Nachwuchs hat noch mehr Wünsche. Das zeigt eine Befragung von mehr als 200 Schülern.

Von Steffi Brand

Seit der Februarsitzung des Meitinger Gemeinderats ist es amtlich: Die Meitinger Jugend bekommt einen Ort, an dem sie sich aufhalten darf. Das Jugendzentrum soll unter der Trägerschaft des Arbeiter-Samariterbundes (ASB) laufen. Einen Jugendtreff im Ort zu haben, war auch der größte Wunsch der Meitinger Jugendlichen, unter denen sich die Gemeinde umgehört hat, was ihnen an Angeboten im Ort fehlt. 36 von über 200 Schülern und Schülerinnen aus Mittel- und Realschule wünschten sich einen Jugendtreff, was diesen Wunsch auf Platz eins in der Jugendumfrage hievte. Generell zeigt sich eine klare Mehrheit vom Freizeitangebot in Meitingen nicht begeistert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .