Große Vogelzucht-Ausstellung Dr.-Max-Josef-Metzger-Halle

Am Samstag, 5. Oktober, findet in der Meitinger Dr.-Max-Josef-Metzger-Halle (ehemalige Gemeindehalle, Werner-von-Siemens-Straße 2) von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag, 6. Oktober, von 9 bis 15 Uhr eine der größten bayerischen Vogelausstellungen statt. Ausrichter ist der Vogelzucht- und Liebhaberverein Meitingen. Bereits im Vorfeld der Ausstellung gibt es für die Ausrichter viel zu tun, denn es werden einen Tag vor Beginn der Ausstellung, am Freitag, 4. Oktober, die Volieren und Vitrinen aufgebaut und eingerichtet, wobei reges Treiben der Aussteller und Initiatoren in der Halle herrscht. Es werden etwa 800 Vögel gezeigt, darunter auch Kanarien, Sittiche Cardueliden, Prachtfinken, Exoten und weitere Vogelarten.

Dass der Verein auch auf Landes- und Bundesebene bei den verschiedensten Ausstellungen sehr beliebt ist, beweisen die immer gut besuchten Ausstellungen in den vergangenen Jahren. Während der Ausstellung ist für die Besucher und Aussteller mit Essen und Trinken bestens gesorgt. (peh)