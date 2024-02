Meitingen

vor 49 Min.

Hammerattacke in Meitingen: Angeklagter wegen versuchten Mordes vor Gericht

Plus Ein 34-Jähriger wird im vergangenen Mai am Bahnhof in Meitingen mit einem Hammer brutal niedergeschlagen. Nun startet der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter.

Von Philipp Kinne

Es ist kurz vor 5.30 Uhr als ein 34-Jähriger im vergangenen Mai am Münchener Hauptbahnhof in den Regionalexpress in Richtung Meitingen einsteigt. Seine Nachtschicht ist gerade vorüber. Pünktlich um 6.40 Uhr steigt der Mann aus dem Zug, er will nach Hause. Nur wenige Sekunden später kommt es zu einem brutalen Angriff. Aus dem Nichts trifft ihn ein Schlag. Erst im Krankenhaus wird der 34-Jährige realisieren, dass ihn die Attacke beinahe sein Leben gekostet hat. Nun steht der mutmaßliche Täter, ein zur Tatzeit 33 Jahre alter Mann, vor Gericht.

Angriff am Bahnhof in Meitingen: Opfer und Täter kannten sich offenbar nicht

Rückblick: Nach Auskunft der Polizei saßen sich Täter und Opfer an jenem Morgen im Zug gegenüber, unterhielten sich aber nicht. Als am Bahnhof in Meitingen beide ausstiegen, zog der Angreifer plötzlich einen Hammer aus seinem Rucksack und ging auf den 34-Jährigen zu. Bis zu diesem Zeitpunkt sollen Täter und Opfer kein Wort gewechselt haben. Der mutmaßliche Täter habe ausgeholt und unvermittelt mit dem Hammer auf den Kopf des Mannes geschlagen, erklärte die Polizei nach der Tat. Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf und eine Gehirnerschütterung.

