Beim VdK Erlingen-Herbertshofen stehen 2025 Neuwahlen an

Der VdK Erlingen-Herbertshofen sucht aktive Mitglieder für die Vorstandsarbeit und freut sich über harmonische und konstruktive Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt.

Zu seiner Jahreshauptversammlung hatte der VdK Erlingen-Herbertshofen in die örtliche Sportgaststätte "Zauberküche" eingeladen. Im Rahmen der Zusammenkunft wurde nicht nur über die Aktivitäten des vergangenen Jahres berichtet, auch über die Zukunft des Ortsverbands wurde gesprochen und diskutiert. Dabei wurden Nägel mit Köpfen für das kommende Jahr gemacht, in dem wieder die Neuwahlen der Vorstandschaft anstehen.

In den Vordergrund seines Rückblicks stellte Ortsverbandsvorsitzender Ewald Faron die Teilnahme am Neujahrsempfang der Marktgemeinde Meitingen, einen Kaffeenachmittag im Cafe Contur, das Mitwirken am Volkstrauertag mit Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal sowie die gesellige Weihnachtfeier. In seinem Ausblick auf die Neuwahlen im nächsten Jahr berichtete er vom Rückzug der Vorstandsmitglieder Maria Siebenstich nach 20-jähriger und Adelheid Stock nach 24-jähriger Vorstandsarbeit. Beide werden nicht mehr zur Neuwahl antreten und so würden Nachfolgerinnen gesucht. Derzeit zählt der VdK Herbertshofen-Erlingen 126 Mitglieder.

Mitgliederzuwachs beim VdK Erlingen-Herbertshofen

Georg Böck, 1. Vorsitzender des Kreisverbands Dillingen-Wertingen und Mitglied im VdK Landesvorstand Bayern, referierte über den umfangreichen Aufgabenbereich des Sozialverbands VdK und den großen Mitgliederzuwachs in Bayern. "Die Seele des Verbandes bilden rund 20.000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sie leisten vor Ort vorbildliche Organisations- und Betreuungsarbeit", erklärte der Kreisverbandsvorsitzende. Ein Erfolgsgeheimnis, so Böck, sei die harmonische und konstruktive Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt. „Jedes Mitglied des Verbandes weiß, dass es beim VdK eine kompetente Beratung gibt, wenn Hilfe benötigt wird.“ Da es inzwischen durchaus üblich sei, über Schwache hinwegzuschauen, spiele der VdK, der nicht wegsehe, im Sozialstaat eine wichtige Rolle – gerade für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen würden.

Das waren die Ehrungen

Abgerundet wurde die Versammlung mit Ehrungen langjähriger Ortsverbandsmitglieder. Ausgezeichnet mit einer Urkunde und einem Präsent wurde Adelheid Stock (65-jährige Mitgliedschaft) sowie Helga Andersch und Horst Kammer (beide 25 Jahre Mitgliedschaft).