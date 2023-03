Vier Jahre Vorlauf für die Fastenpredigt beim Starkbierfest Herbertshofen

Wolfgang Wagenknecht geht am kommenden Samstag wieder als Meitinger Bär auf die Bühne. Im Vorfeld verrät er, wer schon was über seine Fastenpredigt weiß.

Im April vor vier Jahren stieg Wolfgang Wagenknecht – verkleidet als Meitinger Bär – das erste Mal in den Ring der Fastenprediger und löste Anton Kraus und Hanns Rieblinger nach 30 Jahren als Redner beim Starkbierfest in Herbertshofen ab. Damals versprach Wagenknecht: „Wenn keine Tomaten und Eier nach mir geworfen werden, mache ich weiter.“ Nichts davon flog dem Meitinger Bär entgegen, der Politiker ebenso aufs Korn nahm wie er die eine oder andere Anekdote vom Vereinsstammtisch zum Besten gab.

Und so begann der „Neue“ am Rednerpult noch am Abend des Starkbierfestes 2019 damit, eine Notiz im Handy anzulegen, in die er alles eintippen wollte, was er aufschnappen und lesen würde – quasi als Vorbereitung für das Starkbierfest 2020. Für dieses hatte der Meitinger Bär seine Rede fast fertig, als die Corona-Pandemie Fest und Rede unmöglich machten. Das Resultat: Die Notiz im Handy wächst und wächst und wächst, sodass Wagenknecht für das Starkbierfest am kommenden Samstag, 25. März, um 19 Uhr im Schützenverein „Lechtal“ in Herbertshofen reichlich Stoff hat.

Was genau der Bär in diesem Jahr thematisieren möchte, verrät Wagenknecht im Gespräch nicht und erklärt mit Verweis auf den Speicherort seiner Handy-Notiz, die in etwa so lang sei, wie eine Klopapierrolle Papier hat: „Der Einzige, der was wois, ist Apple.“ Nach einem kurzen Blick auf die endlos lange Notiz im Handy verspricht er: Kommunal- und Landtagswahl könnten ein Thema sein, in den Ortsvereinen ist eigentlich immer etwas los und Corona wird vielleicht „a bisle“ drankommen. Mit ihm sei die Vorbereitung deutlich digitaler geworden, verrät er mit Blick auf seine Vorgänger, die in den Abenden vor dem Fest immer die Köpfe zusammengesteckt und die Rede Stück für Stück zusammengebastelt haben – der eine ruhiger, der andere nervöser. Auch Wagenknecht hat sich dem Grundsatz verschrieben, niemanden beleidigen zu wollen und auch keine Anekdoten zum Besten zu geben, die unter der Gürtellinie sind.

Bis zuletzt sei nicht alles, was er vortragen möchte, in Stein gemeißelt: „Wenn am Abend vorher oder am Starkbierfest selbst etwas passiert, nehme ich es auch noch mit auf – so schlagfertig ist der Bär durchaus.“ Woher er die Inhalte für seine Fastenpredigt nimmt, weiß Wagenknecht ganz genau: Er gehe mit offenen Augen und Ohren durch den Ort, sei bei Vereinen wie der Feuerwehr und den Schützen aktiv und darüber hinaus gut vernetzt – „da kriegt man das meiste mit“, erklärt der 41-Jährige.

Mittlerweile habe sich rumgesprochen, dass Wagenknecht im Handy notiert, wenn er etwas für Fastenpredigt-würdig halte. Seitdem bekannt ist, dass der Familienvater, der als Projektleiter bei BMW in München arbeitet, ununterbrochen auf Themenfang ist und diese auch im Handy dokumentiert, sei die Stoffsammlung deutlich schwieriger geworden, verrät Wagenknecht. Früher habe er direkt im Gespräch das Handy gezückt, um ein Thema zu notieren. Mittlerweile ist Wagenknecht vorsichtiger geworden und erklärt: Es müsse ja nicht jeder gleich wissen, dass er Anwärter auf die Fastenpredigt sei.

Termin: Das Herbertshofer Starkbierfest findet am kommenden Samstag, 25. März, um 19 Uhr, im Schützenheim in Herbertshofen statt. Nach der Proklamation der Schützenkönige 2023 und der Ehrung der Vereinsmeister 2023 wird der Meitinger Bär ans Rednerpult treten. Für Musik zum Fest sorgt die SGL-Werkskapelle, Kulinarisches kommt aus der Schützenheimküche und dazu gibt es Starkbier der Hasenbrauerei Augsburg.