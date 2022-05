JBO Meitingen: Musik überbrückt 70 Jahre Altersunterschied

Plus Anna Hurler und Hannelore Reutin-Gaiser sind auf den ersten Blick ein ungleiches Duo. Doch es gibt etwas, das mehr zählt als der große Altersunterschied.

Anna Hurler und Hannelore Reutin-Gaiser trennen 70 Jahre, doch eint sie eine Leidenschaft: die Querflöte. Beim Jugendblasorchester (JBO) Meitingen musizieren die Elfjährige und die 81-Jährige Seite an Seite. Bei einem gemeinsamen JBO-Musikerwochenende in Dinkelscherben haben sich die zwei Querflötistinnen kennengelernt und Freundschaft geschlossen. Zur Musik kamen sie auf ganz unterschiedlichen Wegen.