Jugendblasorchester entführt in die Welt der Vampire und Hexen

Die Musikerinnen und Musiker erkunden beim Konzert musikalisch die versunkene Stadt Atlantis und kämpfen zusammen mit Harry Potter gegen Lord Voldemort.

Eine „Musikalische Reise ins Unbekannte“, dieses Motto hatte sich das Jugendblasorchester Meitingen für sein Jahreskonzert in der Meitinger Mittelschulturnhalle ausgesucht. Die Bandbreite der musikalischen Reise führte die drei Orchester, das Blasorchester, das Jugendorchester und die Freizeitmusikanten dabei in die versunkene Stadt Atlantis, zu Vampiren und Hexen sowie zu einem Kampf zusammen mit Harry Potter gegen Lord Voldemort.

Vorsitzende Florian Möckl begrüßte die Besucherinnen und Besucher in der voll besetzten Mittelschulturnhalle. Er schilderte, dass es nach mehreren Jahren mit dem Schwerpunkt Bau des Hauses der Musik, endlich wieder das Vereinsmotto „Musik macht Spaß“ in den Vordergrund rückte. Durch das abendliche Programm führten mit Erzählungen und Informationen zu den einzelnen Musikstücken humorvoll Juliane Noppinger, Birgit Sölch, Jacqueline Rager, Oliver Michl, Jona Roski, Johanna Hurler, Louisa Bartl, Anna Hurler, Niklas Füller, Franziska Frenk.

320 Blasmusikfreunde in der Meitinger Mittelschulturnhalle

Im ersten Konzertteil trug das Jugendorchester unter der Leitung von Sylvia Deil den über 320 Blasmusikfreunden in der Meitinger Mittelschulturnhalle ein Stück über die sagenumwobene Insel Atlantis vor. Nämlich „Theme from Jurrasic Park“ aus der Feder von John Williams und Rolling in the deep“. Danach stimmte das Blasorchester unter Leitung von Walter Möckl mit „Arcus – a daydream“ ein Lied über das Naturphänomen Regenbogen sowie ein Medley aus dem Musical „Tanz der Vampire“ an. Im zweiten Teil des Konzertabends trugen die Freizeitmusikanten ebenfalls unter der Stabführung von Walter Möckl ein Stück aus dem Musical „The Phantom of the Opera“ von Andrew Lloyd Webber vor. Anschließend übernahm erneut das Blasorchesterunter der Leitung von Ulrich Lutter wurde das Stück „Harry´s wondrous world“ aus einem Harry Potter Film zum Besten gegeben. Danach übernahm wieder Walter Möckl das Dirigat mit „The witch and the saint“, eine musikalische Entführung in die dunklen Kapitel der Hexenverfolgung im Mittelalter.

Zuletzt wurde der musikalische Abend von allen drei Besetzungen des JBO, die zusammen mit ihren insgesamt 100 Musikerinnen und Musikern auf der Bühne standen von dem stehend applaudierenden Publikum mit dem Stück „Irish Dream“ auf den Nachhauseweg einstimmt.

