Kinderkobel eröffnet in Erlingen mit Kursen für die ganze Familie

Plus Kinderkobel nennt sich eine Einrichtung, welche demnächst in Erlingen öffnet wird. Sie soll dort bisher nicht vorhandene Angebote für die ganze Familie bringen.

Von Babymassagen bis hin zu Selbstbehauptungskursen für Kinder gibt es in Erlingen bald Kursangebote für die ganze Familie. Die ersten Kurse im "Kinderkobel", wie diese neue Einrichtung heißt, sind bereits ausgebucht. Doch die Bandbreite der angebotenen Leistungen ist noch weit größer.