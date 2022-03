Kurs in Meitingen: Mit Lebensbrettern soll das Leben weitergehen

Ein neues Angebot des Hospizdienstes soll Menschen über einen Verlust hinweghelfen und neuen Mut vermitteln. Wie das funktioniert.

Bretter können ganz vielfältige Bedeutungen haben. Während die einen sich auf den Weg machen, um die Bretter zu betreten, die laut Friedrich Schiller "die Welt bedeuten", bieten Anita Graf und Anna Walther-Richters an, mit Brettern kreativ zu werden, um einen Verlust zu verarbeiten. Am Freitag vor den Osterferien, am 8. April, bietet der Hospizdienst Meitingen Augsburg Land-Nord an, gemeinsam Lebensbretter zu gestalten.

Doch was steckt eigentlich genau hinter der Idee? Im Grunde geht es um Trauerbewältigung. Neben der individuellen Trauerbegleitung gibt es Gruppenangebote, die stark unter den Corona-Einschränkungen gelitten haben. Mit dem Pilgertag Ende März setzte der Hospizdienst Meitingen einen ersten Impuls, nun soll mit der Gestaltung der Lebensbretter ein weiteres Angebot folgen.

Hilfe für Menschen in Trauer im Landkreis Augsburg

Anna Walther-Richters hat schon diverse Bretter gemacht - als Präsent für Firmlinge und auch als Erinnerung an Verstorbene. Diese zieren nun Innenräume, stehen im Garten oder auf dem Friedhof. An wen sich das jüngste Angebot richtet, erklärt Anna Walther-Richters so: "Mitmachen kann jeder, der einen Verlust erlitten hat, jeder, der trauert, und jeder, der seine Trauer kreativ ausdrücken möchte."

Als Grundlage dient ein Holzbrett, das gestaltet werden darf. Dabei seien der Kreativität keine Grenzen gesetzt, erklärt Anna Walther-Richters, die bereits ganz unterschiedliche Lebensbretter im Entstehen begleiten durfte. So ist es beispielsweise denkbar, das Holzbrett mit Stücken einer Tasse zu bekleben, die der Verstorbene einst so gern hatte. Damit könnten sich die Trauernden auch mental auf eine Reise machen, die beim Zertrümmern der Tasse und dem Gefühl beginnt, dass nun alles in Scherben liege.

Für ein gewisses Repertoire an Farben und Bastelmaterialien ist gesorgt. Und natürlich können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitbringen, was sie ganz persönlich auf ihr Brett bringen möchten - ein Foto, einen Spruch, ein Bildkärtchen oder etwas anderes.

So können Sie Lebensbretter gestalten

Wer mit Anita Graf und Anna Walther-Richters Lebensbretter gestalten möchte, muss sich bis zum 1. April anmelden. Die Veranstaltung findet am Freitag, 8. April, ab 14 Uhr statt und dauert voraussichtlich drei Stunden. Zum Werkeln treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Handwerksraum der Malerfirma Mann (Rudolf-Diesel-Str. 5, in Meitingen). Weitere Informationen sowie eine Anmeldung sind unter der Nummer 08271/8120222 sowie per E-Mail unter hospiz@sozialstation-meitingen.de möglich.