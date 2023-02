Diese Karriereberaterin hilft Frauen auf dem Weg zum Traumjob

Plus Andrea Ruisinger aus Langenreichen berät Frauen dabei, Traumberuf und Familie zu vereinen. Sie gibt Tipps, wie das gelingen kann.

Kinder haben die buntesten Berufswünsche. Da ist von A wie Abenteurer über C wie Cowboy bis hin zu Z wie Zirkusartist alles dabei. Im Erwachsenenleben fliegen dann doch nur die Wenigsten zum Mond. Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, ist ein Drahtseilakt und der Dschungel des Arbeitsmarktes lässt den kühnsten Abenteurer zurückschrecken. Allen denen, die noch ihren Traumberuf suchen, der sich mit Familie vereinbaren lässt, könnten die Tipps von einer Karriereberaterin aus Langenreichen helfen.