Lechstahlwerke roden Lohwald bei Meitingen trotz anhängiger Klagen

Ein einzelner Harvester pflügt am Montag noch einsam durch den Lohwald. Es sind die letzten artenschutzrechtlichen Maßnahmen, die noch durchgeführt werden müssen.

Plus 5,6 Hektar des Lohwald werden für die Erweiterung der Lech-Stahlwerke in Meitingen gerodet. Die Regierung von Schwaben erteilt dafür eine besondere Ausnahmegenehmigung.

Von Matthias Schalla

Die Rodungsarbeiten im Lohwald haben den Bund Naturschutz (BN) und die Klimaaktivisten kalt erwischt. 5,6 Hektar des Bannwalds sind am Wochenende für die geplante Erweiterung der Lech-Stahlwerke gefällt worden. "Und das, obwohl gegen den Bebauungsplan am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gleich drei Klagen anhängig sind", ärgert sich Ingo Blechschmidt vom Aktionsbündnis "Wald statt Stahl". Der Regionalreferent des BN, Thomas Frey, findet noch deutlichere Worte und spricht gar von einer "perfiden Aktion" und "Watschen für die engagierte Bürgerschaft". Doch auch die scharfe Kritik kann an der Situation nun nichts mehr ändern.

