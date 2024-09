Mann wird in Meitingen beinahe von Auto überrollt

Zwei junge Männer sind nach einem Unfall in Meitingen leicht verletzt, berichtet die Polizei. Sie hatten wohl dennoch Glück. Die beiden 28 und 26 Jahre alten Männer standen am Sonntag gegen 20.20 Uhr auf dem Gelände der Tankstelle an der Donauwörther Straße. In diesem Moment bog ein 57-jähriger Autofahrer in die Tankstelle ein. Aus unerklärlichen Gründen übersah dieser die beiden Männer, berichtet die Polizei. Das Auto touchierte den 26-Jährigen und warf ihn zu Boden. Nur durch blitzartiges Wegdrehen verhinderte der 26-Jährige, dass er überrollt wurde. Hierbei traf er seinen neben ihm stehenden 28-jährigen Partner, der daraufhin ebenfalls zu Boden stürzte. Der Unfallverursacher streifte letztlich noch das stehende Fahrzeug, vor welchem beide standen. Der 26-Jährige musste mit diversen Prellungen und Verdacht auf HWS in eine Klinik. Der 28-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst ambulant versorgt. Der Gesamtschaden, ca. 3.000,- Euro.

