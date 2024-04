Meitingen

17:30 Uhr

Meitinger sorgen sich um ihre Sicherheit auf Geh- und Radwegen

An dieser Stelle die Via Claudia in Meitingen zu überqueren, ist bei dem meist hohen Verkehrsaufkommen aus zwei Richtungen schwer - trotz Querungshilfe. Doch auch ein Zebrastreifen bietet keine hundertprozentige Sicherheit, dass ein Autofahrer anhält.

Plus Bei der Bürgerversammlung gibt es Kritik an der Verkehrsführung in der Via Claudia. Ein Bürger sagt, er fühle sich dort als Fußgänger wie in einer Schießbude.

Von Steffi Brand

Kurzweilig, informativ und mit dem einen oder anderen deutlichen Wort des Unverständnisses gegenüber jenen, die ihren Müll umherwerfen oder die öffentliche Toilette regelmäßig verwüsten, bestritt Meitingens Bürgermeister Michael Higl den ersten Teil der Bürgerversammlung. Die 124 Präsentationsfolien habe Higl versucht zu halbieren, erklärte der Rathauschef zu Beginn. Dennoch dauerte es etwa eineinhalb Stunden, um die wichtigsten Projekte darzustellen. Anschließend hatten die Bürgerinnen und Bürger das Wort.

Ein Thema, das die Bürgerschaft beschäftigt, ist die Sicherheit auf Straßen und Gehwegen, wenn man zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist. Ein Bürger hatte bereits im Vorfeld seinen Antrag eingereicht, in dem er Fußgängerüberwege über die Römerstraße forderte. Higls Antwort: Im Straßenzug der Römerstraße und der Donauwörtherstraße gebe es bereits sechs Querungshilfen sowie eine Fußgängerampel. Dennoch sei eine weitere Querungshilfe am südlichen Ortseingang ein Thema, erklärte Higl und verwies auf das sogenannte Mobilitätsband, das sich beinahe unsichtbar durch den Ort schlängelt und Fußgängern und Fahrradfahrern eine verkehrsfreiere Fortbewegungsmöglichkeit bietet. Die Querung über die ehemalige B2 sei umgesetzt, ein Durchstich durch den Lärmschutzwall ist im Gespräch.

