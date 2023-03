Ministerpräsident Söder kommt zum Strompreisprotest in Meitingen

Gewerkschaften organisieren in Meitingen einen Protest-Tag gegen hohe Energiepreise. Dabei soll am Donnerstag auch Markus Söder sprechen.

Schauplatz eines bundesweiten Aktionstages der Gewerkschaften gegen die hohen Strompreise ist Meitingen am kommenden Donnerstag. Vor Hunderten von Beschäftigten aus der Chemie- und Stahlindustrie soll dabei auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) sprechen.

Aufgerufen zu der Demonstration haben die IG Metall und die IG BCE. Sie sehen energieintensive Industrien wie die Stahl-, Chemie- oder Baustoffindustrie aufgrund der extremen Energiekosten als akut gefährdet an. Es drohe der dauerhafte Verlust von Standorten, Produktionen, das Abreißen von Wertschöpfungsketten und der Verlust von Arbeitsplätzen.

Wird am Donnerstag als Redner in Meitingen erwartet: Markus Söder. Foto: Peter Kneffel, dpa

Für die Region Augsburg rufen IG Metall Augsburg und IGBCE gemeinsam zu einem Aktionstag Industriestrom, am Donnerstag, 9. März, ab 16 Uhr in Meitingen auf. Der Aktionstag beginnt mit einem Zukunftsmarsch von der Gemeindehalle zum Rathausplatz. Bei der dortigen Kundgebung gibt es zahlreiche Redebeiträge, auch Ministerpräsident Markus Söder soll sprechen.

Die Gewerkschaften fordern eine sichere und bezahlbare Industriestromversorgung um Standort- und Beschäftigungssicherungen zu gewährleisten. "Versorgungssicherheit und Planbarkeit sind essenziell, um energieintensive Industrien in Deutschland zu halten. In der Region Augsburg trifft das vor allem unser bayerisches Stahlwerk, die Lech-Stahlwerke. Produktion nach Wetterlage, um auf einen günstigeren Börsenstrompreis zurückgreifen zu können, ist dort aktuell Realität. Von Planbarkeit sind wir momentan daher leider meilenweit entfernt", so Roberto Armellini, Bevollmächtigter IG Metall Augsburg.

"Die regionale und internationale Wettbewerbsfähigkeit misst sich an internationalen Industriestrompreisen im globalen Wettbewerb. Deswegen müssen wir den Industriestrompreis grundsätzlich absichern. Wir müssen darauf hinwirken, dass Industrieprozesse transformiert werden können und Standorte in Deutschland erhalten bleiben", so Torsten Falke Bezirksleiter IG BCE Augsburg.

Meitingen war bereits im vergangenen Herbst Schauplatz einer Demonstration gegen die hohen Energiepreise. Mitte September gingen rund 350 Lechstahl-Beschäftigte und Angehörige des Managements auf die Straße, um auf die fatalen Folgen der hohen Strompreise für das Stahlwerk mit seinen rund 1000 Beschäftigten hinzuweisen. Daneben gibt es im Augsburger Land mehrere energieintensive Betrieb aus der chemischen Industrie, die unter den hohen Energiepreisen leiden. Bekanntestes Beispiel ist der Gersthofer Industriepark mit seinen rund 1200 Arbeitsplätzen. (AZ/cf)