Meitingen

vor 38 Min.

Neue Go-Ahead-Panne: Lokführer vergisst Halt in Meitingen

Plus Wieder eine Panne auf der Strecke Augsburg-Donauwörth. Der Zug bleibt erst in Nordendorf stehen und entlässt Fahrgäste in den Regen. Eine Betroffene erzählt.

Von Christoph Frey Artikel anhören Shape

Die Zugfahrt von Augsburg nach Meitingen am zweiten Weihnachtsfeiertag hat Hildegard Kell noch in lebhafter Erinnerung, allerdings nicht in bester. Denn der Zug ließ den Halt in Meitingen einfach aus und stoppte erst in Nordendorf. Dort standen die Fahrgäste, die eigentlich in Meitingen hätten aussteigen wollen, dann buchstäblich im Regen. Kell ist immer noch sauer: "Das ist doch unglaublich."

