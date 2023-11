Meitingen

Schlägerei nach B-Jugend-Fußballspiel wird zum Fall für die Polizei

Plus Die Gersthofer B-Jugend fällt beim Fußballspiel gegen die Gastgeber aus Meitingen unangenehm auf. Nach Abpfiff soll ein 15-jähriger Spieler eine Frau und einen Mann verletzt haben.

Es schneit ein bisschen, als der Schiedsrichter das Fußballspiel am Samstagnachmittag anpfeift. Doch die Stimmung ist aufgeheizt. Beim B-Jugendspiel zwischen den Gastgebern aus Meitingen und der Mannschaft aus Gersthofen geht es um den Aufstieg. Etwa 40 Zuschauer sind trotz des schlechten Wetters gekommen. "Es wurde immer lauter", erinnert sich der Schiedsrichter im Gespräch mit unserer Redaktion. Nach dem Abpfiff gerät die Situation außer Kontrolle. Einer der Spieler aus Gersthofen rastet aus, berichtet die Polizei. Er soll eine Frau und einen Mann geschlagen haben. Gegen ihn wird nun ermittelt. Wie konnte es dazu kommen?

Aggressive Stimmung beim B-Jugendspiel in Meitingen

Dass es beim Fußball auch mal lauter wird, ist der Schiedsrichter gewohnt. "Aber dass es so zugeht, ist für diese Klasse schon sehr ungewöhnlich", erzählt er. Die Mannschaft aus Gersthofen sei von Anfang an wegen ihrer aggressiven Stimmung aufgefallen - anders als die Gastgeber aus Meitingen. Während des Spiels, dass die Gersthofer 5:1 verloren, stieg der Frust der Gastmannschaft offenbar zunehmend. Immer wieder hätten Gersthofer Spieler von der Ersatzbank aus Beleidigungen gebrüllt. "Ich konnte das vom Platz aus nicht zuordnen. Was willst du da machen?", sagt der Schiedsrichter, der lieber anonym bleiben möchte. Später schlugen die Beleidigungen in Gewalt um.

