Polizei erwischt zwei Mädchen auf Diebestour in Meitingen

Zwei 13-Jährige klauen in Meitingen Kosmetika im Wert von über 200 Euro. Doch die Diebestour der beiden Mädchen fliegt schnell auf.

Auf frischer Tat wurden zwei 13-Jährige in Meitingen beim Stehlen erwischt. Laut Polizei waren die Mädchen am Montagabend in zwei Drogeriemärkten in Meitingen. Dort sollen sie Kosmetika und Süßigkeiten eingesteckt haben. Insgesamt hatten die Waren laut Polizei einen Wert von weit mehr als 200 Euro. Die Diebestour der Mädchen flog schließlich auf. Die Polizei brachte die beiden zu ihren Eltern. Ein Bericht ans Jugendamt folge, teilt die Polizei mit. (kinp)