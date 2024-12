Realschule Meitingen Vorbild für ganz Bayern

„Das Fundament unserer Demokratie wird in den Schulen gelegt“, sagte Digitalminister Fabian Mehring bei einem Besuch der Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule in seiner Heimatgemeinde Meitingen. „Im digitalen Zeitalter bedeutet das, moderne Technologien und digitale Plattformen nicht zu verteufeln, sondern die Begeisterungsfähigkeit junger Menschen dafür zu nutzen.“ Im Mittelpunkt des Besuchs standen die Projekte „Demokratie ist schön“ und „Demokratisch handeln“. Darüber hinaus stellte die 6. Jahrgangsstufe dem Minister die Ergebnisse des Projekts „DigitalSchoolStory“ vor. Die Realschule hat an diesem Programm als erste in Bayern teilgenommen und in den Unterricht integriert. Die Klassen gestalten Video-Inhalte selbst und arbeiten in kleinen Gruppen zusammen. Neben digitaler Medienkompetenz sollen sie lernen, sich im Team zu organisieren. „Moderne Schule muss Bayerns Kinder und Jugendliche fit für die digitale Zukunft machen. Dabei müssen Bayerns Schüler auch die notwendigen Kompetenzen an die Hand bekommen, um mit den Risiken digitaler Medien souverän umzugehen“, so der Minister. Medienkompetenz sei längst zur Schlüsselkompetenz des Jahrhunderts geworden. Er, als bayerischer Digitalminister, sei stolz darauf, dass Schwabens größte Realschule im Herzen seiner Heimatgemeinde auf diesem Weg an der Spitze vorangehe und Vorbild für ganz Bayern sei. (AZ)

Bayern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heimatgemeinde Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Meitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis