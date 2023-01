Verkehrsunfälle mit Tieren zum Jahreswechsel

Viele Sachbeschädigungen verzeichnete die Polizei zum Jahreswechsel. Der Schaden blieb gering. Dafür passierten mehrere Unfälle mit Tieren.

Wenn Feiernde über die Stränge schlagen: Eine Vielzahl von Sachbeschädigungen wurden laut Polizeiinspektion Gersthofen bereits in der Neujahrsnacht gemeldet, seien es Mülltonnen, Verkehrszeichen oder Autos. Die Beschädigungen blieben glücklicherweise weitestgehend gering, Personenschäden wurden nicht vermeldet.

Dagegen ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle mit Wildtieren. Am Samstag, 31. Dezember, gegen 17.30 Uhr, kam es im Bereich Meitingen innerhalb von 40 Minuten zu drei Unfällen durch Wildwechsel, wobei erfreulicherweise nur Sachschaden entstand, zwei Unfälle passierten im Bereich Kühlenthal. Ein weiterer Unfall durch ein querendes Reh konnte auf der B2 in Richtung Süden kurz vor Erlingen nicht mehr verhindert werden. Nach dem Zusammenstoß blieb das Wild auf der Fahrbahn liegen, sodass ein nachfolgender Autolenker ebenfalls über dieses fuhr. Es entstand jeweils geringer Sachschaden.

Erschreckter Hund läuft in Westendorf vor ein Auto

Nahe der B2 bei Westendorf wurde am Samstag gegen 22.35 Uhr ein nicht angeleinter Hund durch Silvesterböller aufgeschreckt, sodass er Richtung der Bundesstraße davonlief. Dies führte im Anschluss zu einem Zusammenstoß mit einem in südlicher Richtung fahrenden Auto. Der Hund verstarb an der Unfallstelle. Am Wagen entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. (AZ)