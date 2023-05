Meitingen/Waltershofen

17:54 Uhr

Warum Markus Söder in Waltershofen bald einen Baum pflanzen muss

Plus Beim Wahlkampf-Termin des Ministerpräsidenten vor der ersten Lärmschutzwand des Freistaats mit eingebauter Photovoltaik spielen zwei nicht mit: das Wetter und die Anwohner.

Von Christoph Frey

Die Frage des bayerischen Ministerpräsidenten war wohl eher rhetorisch gemeint. Was soll schließlich schon zu bekritteln sein an einer nagelneuen Lärmschutzwand, die obendrein noch sauberen Sonnenstrom für bis zu 30 Haushalte liefert? "Finden Sie es gut?", fragte also Markus Söder am Montag in Richtung der Waltershofener Bürger – und bekam zu hören: "Nein."

Und genau deshalb muss Söder jetzt wiederkommen und einen Baum pflanzen. Hat er versprochen.

