Auto stößt in Mödishofen gegen Milchanhänger, weil die Sonne blendet

In Mödishofen kam es zu einem Zusammenstoß eines Autos und eines landwirtschaftlichen Gespanns. Der Autofahrer sagt, die Sonne habe ihn geblendet.

Ein Unfall in Mödishofen ist mit Sachschaden abgegangen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 52-jähriger Mann auf der Bahnhofstraße in Mödishofen mit einem landwirtschaftlichen Gespann (Traktor mit angehängtem Milchanhänger) in nördliche Fahrtrichtung unterwegs. Ein 79-jähriger Autofahrer kam dem landwirtschaftlichen Gespann aus südlicher Richtung entgegen.

Der 79-Jährige sagte bei der Polizei aus, dass er durch die Beleuchtung des Traktors geblendet worden sei. Daher sei er auf die Fahrbahnseite des Traktors geraten. In der Folge kam es zur Kollision mit den linken Hinterrädern des Milchanhängers. Es wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Am Wagen wurde der linken Kotflügel stark eingedrückt. Zudem wurden der linke Seitenspiegel, die Fahrertüre und der Reifen beschädigt (Sachschaden ca. 4500 Euro). Am Anhänger entstand nur ein geringfügiger Sachschaden. (kar)