Thierhaupter nehmen am Oktoberfestumzug teil

Nach 14 Jahren Pause sei es wieder mal Zeit am traditionellen Oktoberfestumzug teilzunehmen, fanden die Aktiven des Musikvereins Thierhaupten. Die Bewerbung hatte Erfolg und die 50 Musikanten erlebten zusammen mit Dirigent Andreas Glatzmaier einen schönen, aber auch anstrengenden Tag. Da schon die Aufstellung der insgesamt etwa 9.500 Teilnehmer eine logistische Herausforderung ist, galt es, den vorgegebenen Zeitplan einzuhalten. So machte man sich am Sonntag bereits um sechs Uhr mit dem Bus auf den Weg in die Landeshauptstadt. Mit einer der vorderen Startnummern war die Wartezeit nicht lang. Beste Witterung und die jubelnden Zuschauer ließen die sieben Kilometer Wegstrecke zum Genuss werden. Als Krönung winkte dann im Bierzelt eine frische Maß und ein Brathendl. (ww)