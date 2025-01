Die neue Westendorfer Bläser-Rock-Messe

Vororchester, Jugendorchester und die Stammkapelle des Musikvereins Westendorf und Umgebung musizierten am Sonntag, 19.01.2025 im Herzog-Tassilo-Saal in Thierhaupten unter dem Motto „Klänge der Nacht“. Das Publikum wurde auf eine musikalische Reise durch die gefürchtete Dunkelheit, die malerische Nacht wie auch den anbrechenden Morgen geführt.

Nachdem das Jugendorchester den Konzertabend mit dem eigens arrangierten Stück des Dirigenten Florian Wiedemann „Willkommen“ eröffnete, begrüßte der erste Vorsitzende, Werner Steppich, etliche Ehrengäste, darunter die Bezirksvorsitzende Angela Ehinger, Westendorfs ehemalige Bürgermeisterin Henriette Kirst-Kopp mit Ehegatten, die Schulleiterin der Grundschule Westendorf Michaela Leinweber, die Ehrenvorstände Wilhelm Eding und Bruno Wagner sowie das Ehrenmitglied Josef Braun.

Das Vororchester, das erst seit September zusammen musiziert, stellte sein Können mit zwei eigens vom Dirigenten arrangierten Stücken zur Schau: „Talking to the moon“ und „Abend-Fantasie“. Das Jugendorchester, insgesamt aus circa 40 Jungmusikanten bestehend, spielte Auszüge aus einer ganz neuen Bläser-Rock-Messe. Apropos: Am 23. Februar um 10 Uhr wird das Jugendorchester in der Kirche St. Georg in Westendorf diese Messe erneut und in vollem Umfang aufführen.

Im Bild von links: Tobias Endras (D1), Felix Schuster (D1), Olli Sommer (D1), 1. Vorstand Werner Steppich, Stefanie Wech (D2), Ida Putz (D1), Amelie Schuster (D2), Bezirksvorsitzende Angela Ehinger. Foto: Stefan Wech

Anschließend nutzte Werner Steppich, gemeinsam mit der Bezirksvorsitzenden Angela Ehinger, die festliche Gelegenheit, um Ida Putz, Olli Sommer, Felix Schuster und Tobias Endraß zur bestandenen D1-Prüfung zu gratulieren. Ganz besonders wurden Stefanie Wech und Amelie Schuster zur bestandenen D2 Prüfung beglückwünscht.

Die Stammkapelle rundete, nach einer kleinen Pause, das Konzert mit neu einstudierten Stücken wie „Dream“ oder „Night Birds“ ab. Durch die Abwechslung aus sinfonischer und traditioneller Blasmusik kam jeder Konzertbesucher auf seine Kosten. Ein besonderes Highlight war das Gesangsduo von Anja Domagalski und Klaus Durner zur Polka „Böhmische Nacht“. Mit der Polka „Guten Abend, gute Nacht“ bedankte sich der Musikverein bei allen treuen Fans und wünschte ein gutes, neues Jahr 2025 mit vielen anstehenden Blasmusikhighlights. Claudia Michler