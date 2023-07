Wenn Zauberschüler Harry Potter auf Akrobatik trifft

Aus einer Hilfsaktion für Kinder in Tschernobyl wurde ein Faschingsverein. Nun feierte die Neukirchener Showtanzgruppe zehnten Geburtstag mit einem Musical.

Das neun Jahre alte Mädchen steht ruhig und gelassen da. In fast sechs Metern Höhe. Auf den Schultern einer 18-Jährigen, die selbst auf den Schultern eines 22-Jährigen steht. Sie wartet, zählt die Takte, wartet, hält ihre Körperspannung und lässt sich dann, ohne auch nur einmal nach unten zu sehen, einfach nach hinten in die Tiefe fallen. Eindrucksvolle akrobatische Vorführungen prägten das Musical zum zehnjährigen Bestehen der Neukirchener Showtanzgruppen.

Im dreimal ausverkauften Musical der Showtanzgruppen Neukirchen, das anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Vereins aufgeführt wurde, ist das einer der Höhepunkte. Dabei hat alles ganz klein angefangen, so Wolfgang Adldinger, Vorstand des Freizeitclubs Neukirchen in seiner Eröffnungsrede. Melanie Schmidberger, die Gründerin der Showtanzgruppen, damals noch 13 Jahre alt, wollte ursprünglich nur mit einer kleinen Gruppe von zehn Kindern bei einer Hilfsaktion für Kinder in Tschernobyl auftreten. Doch aus der kleinen Gruppe hat sich schnell ein Faschingsverein entwickelt, der mittlerweile zusätzlich auch eine Sommer- und eine Wintershow hat. Nur lobende Worte findet deswegen auch Toni Brugger, Bürgermeister der Gemeinde Thierhaupten, der sehr stolz ist auf die Jugendarbeit, die hier geleistet wird.

96 Kinder trainieren in Neukirchen

Mittlerweile trainieren sechs Trainer 96 Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 22 Jahren in sechs Mannschaften und auch eine Tanzgruppe aus Eltern hat sich gebildet, die sich von der Euphorie ihrer Kinder haben mitreißen lassen. Auch sie waren auf der Bühne im Musical zu sehen, das zwei Jahre lang vorbereitet wurde. Das Skript stammt von Tatjana Prassler, einer langjährigen Tänzerin, und Melanie Schmidberger, denn die Geschichte dazu haben die Gruppen selbst geliefert. Sie stellt einen Durchzug durch die letzten zehn Jahre dar, zeigt Kostüme, Choreografien und die Entwicklung der Charaktere in liebevoller und humorvoller Weise.

Und das Wetter meinte es mit allen Beteiligten auf und hinter der Bühne gut. „Es ist so unfassbar heiß, aber es ist so cool, dass wir hier sein dürfen!“, freuten sich Tänzerinnen und Tänzer bei Rekordtemperaturen. Und flossen schließlich auch Tränen, als sich das neunjährige Mädchen zum letzten Mal in die Tiefe fallen ließ und das Kinder- und Jugendprojekt mit einer fulminanten Abschlusschoreografie zu „The Greatest Showman“ ein Ende fand. (AZ)

Lesen Sie dazu auch