Wie zwei ausgehungerte Katzenbabys zu Weihnachten eine Herberge fanden

Plus Tiere kamen bei Familie Offinger-Alt aus Neukirchen nicht ins Haus – bis plötzlich zwei durchgefrorene Katzen vor der Tür saßen.

Dass Judith Offinger-Alt bis vor kurzem keine Katzen mochte, würde man nicht denken. Die 48-Jährige aus dem Thierhaupter Ortsteil Neukirchen hält eine kleine weiße Katze mit einem rotbraunen Muster im Gesicht auf dem Arm und streichelt ihr über das Fell. Zwei Katzenbabys, die durchgefroren und ausgehungert vor der Tür saßen, haben bei Familie Offinger-Alt kurz vor Weihnachten eine Herberge gefunden.

Als Sohn Johannes Freitagnacht vor einer Woche nach Hause kam, saßen die beiden Katzen auf einmal vor der Haustür. Eine verschwand direkt wieder, die andere nahm der 18-Jährige kurz auf den Arm und setzte sie dann in den Carport. Dort war es wärmer. „Ich habe mir nichts dabei gedacht und gesagt: Die sind morgen wieder weg“, erzählt Mutter Judith.