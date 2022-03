20-Jähriger wird nach Unfall bei Neusäß ins Krankenhaus eingeliefert

Ein junger Mann ist nach einem Autounfall in Neusäß verletzt. Er übersah offenbar das Auto einer 70-Jährigen.

Ein junger Mann musste nach einem Autounfall in Neusäß in Krankenhaus eingeliefert werden. Der 20-Jährige stand mit seinem Auto am Dienstag gegen 15.45 Uhr in einer Bushaltestelle an der Kreisstraße zwischen Neusäß und Täfertingen. Beim Einfahren in die Kreisstraße übersah er den Wagen einer 70-Jährigen, die in Richtung Täfertingen fuhr, teilt die Polizei mit.

Die 70-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und krachte in das Fahrzeug des 20-Jährigen. Der Zusammenstoß war so heftig, dass beide Airbags auslösten. Der 20-Jährige musste mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 13.000 Euro, so die Polizei. (kinp)