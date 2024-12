Autoreifen in Neusäß angezündet

Ein Täter oder eine Täterin zündete am Freitag in der Oskar-von-Miller-Straße in Neusäß gegen 17.50 Uhr einen Autoreifen an einer Parkanlage an. Als er brannte, schob er oder sie diesen unter eine Parkbank. Ein Spaziergänger wurde auf den Brand aufmerksam und zog den brennenden Reifen wieder hervor. Die Freiwillige Feuerwehr Neusäß löschte den Reifen ab. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. (diba)

