Dachstuhl fängt nach Blitzeinschlag in Aystetten Feuer

Ein Einfamilienhaus in Aystetten wird am Mittwochabend vom Blitz getroffen. Stundenlang ist die Feuerwehr damit beschäftigt, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Nach dem schweren Unwetter am Dienstagabend kommt es auch am Mittwoch zu mehren, Einsätzen der Feuerwehren im Landkreis. Die Wehr aus Aystetten wurde um 17.27 Uhr wegen eines Dachstuhlbrands alarmiert. Ein Blitz war in ein Einfamilienhaus eingeschlagen. Infolgedessen fing der Dachstuhl des Hauses Feuer.

Die Neusässer Feuerwehr rückte mit der Drehleiter an. Foto: Feuerwehr Aystetten

Feuerwehren aus Aystetten und Neusäß rücken zu Brand an

Die Feuerwehren aus Aystetten und Neusäß rückten an, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Im Einsatz waren auch die Kreisbrandinspektion, die Polizei und Sanitäter, berichtet Matthias Hemmerle, Vorsitzender der Feuerwehr in Aystetten. Verletzt wurde aber zum Glück niemand. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte etwa drei Stunden. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar. (kinp)