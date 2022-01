Neusäß

Brandstifter schlagen erneut in Neusäß zu

Vor allem das Feuer am vorletzten Wochenende im August 2021 hätte in der Heinkelstraße verheerende Folgen haben können.

Plus Schon wieder brennt in der Heinkelstraße in Neusäß eine Hecke. Glücklicherweise verhindert die Witterung Schlimmeres. Die Serie an Brandstiftungen scheint weiterzugehen.

Von Matthias Schalla

Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Nachdem in der Heinkelstraße in Neusäß erneut eine Hecke gebrannt hat, waren am Montag Beamte vor Ort, um Hinweise auf den oder die Täter zu finden. Zwar war es nach der Serie im vergangenen Jahr einige Monate ruhig geblieben, doch nun scheinen die Brandstifter wieder aktiv zu sein.

