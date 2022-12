Brandstiftung in Asylunterkunft in Steppach bleibt rätselhaft

Plus Wer hat dort Feuer gelegt und sieben Menschen in Gefahr gebracht? Ein junger Mann, der der Tat angeklagt war, wurde jetzt freigesprochen.

Möglicherweise ungeahndet bleibt eine Brandstiftung im März 2021 in einer Asylbewerberunterkunft in Steppach. Nachdem dort unter der Kellertreppe Kleidung, Decken, Papier angezündet worden waren, hatten die insgesamt acht Bewohner – sie waren erst zwei Tage zuvor dort eingezogen – die verrauchte Unterkunft schon wieder verlassen müssen. Ein 26-jähriger Somalier, selbst Bewohner, war jetzt wegen schwerer Brandstiftung angeklagt worden. Er soll das Feuer aus Unzufriedenheit über seine Situation gelegt haben. Je mehr Zeugen das Schöffengericht aber vernahm, umso unschärfer wurde der Vorwurf gegen den Angeklagten, der letztlich freigesprochen wurde.