Cusset und Neusäß verbindet eine "wunderbare Freundschaft"

Plus Die Stadt Neusäß feiert das 20+2-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Cusset. Endlich konnte wieder eine Delegation nach Schwaben kommen.

20 Jahre Städtepartnerschaft mit dem französischen Cusset - eigentlich war in Neusäß schon 2020 Zeit für dieses Jubiläum. Doch erst jetzt konnte gefeiert werden. Und so gab es ein herzliches Wiedersehen mit der Delegation aus der französischen Stadt bei einem schönen Festabend. Nach einem kleinen Sektempfang im Foyer der Stadthalle Neusäß traf man sich zu einem Festakt mit anschließendem gemeinsamem Festessen.