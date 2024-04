Der ehemalige Berufsschulleiter Erich Dehler ist tot

Erich Dehler führte die Beruflichen Schulen in Neusäß aus der Krise und schuf die ökumenische Sozialstation mit. Nun ist er im Alter von 85 Jahren gestorben.

Im Alter von 85 Jahren ist jetzt der ehemalige Leiter der Beruflichen Schulen in Neusäß, Erich Dehler, gestorben. Bis 2003 leitete er die Schule, damals mit den Zweigen Haus- und Landwirtschaft. Als überlegt wurde, die Schule möglicherweise völlig aufzugeben, wagte er den Schritt nach vorn und setzte den Grundstein für die heutige Schulgemeinschaft aus Beruflichen Schulen samt Fachober- und Berufsoberschule mit tausenden Schülerinnen und Schülern vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten.

Auch nach seiner Pensionierung war Erich Dehler nicht untätig. Ab 2005 war er erster Vorsitzender der ökumenischen Sozialstation Neusäß-Diedorf-Dietkirch und hat sich dort große Verdienste erworben. Mehrmals übernahm er zudem ehrenamtlich die Geschäftsführung und führte den Verein durch schwierige Zeiten, wie die Sozialstation nun betont. 2014 begleitete er den Übergang des Vereins in eine gemeinnützige Gesellschaft (gGmbH) und blieb noch bis 2016 deren Vorsitzender.

Erich Dehler wanderte den gesamten Jakobsweg

Doch für Erich Dehler gab es noch mehr als gesellschaftliches und berufliches Engagement. Von 1996 bis 2006 wanderte er konsequent etappenweise den gesamten Jakobsweg von Augsburg bis ins spanische Santiago de Compostela. "Das Laufen ist eine echte Sehnsucht", sagte der Neusässer unserer Redaktion anlässlich seines 75. Geburtstags im Februar 2014. Zuletzt widmete er sich vorrangig der Imkerei.

Für sein ehrenamtliches Wirken erhielt Erich Dehler im Jahr 2017 das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten. Das Ehrenamt halte die Gesellschaft zusammen. Damit der Zusammenhalt in der Gesellschaft klappe, spielten Menschen im Ehrenamt eine tragende Rolle, sagte der damalige Staatssekretär Johannes Hintersberger in der Laudatio auf ihn. Bei allem, was er angepackt habe, habe Erich Dehler besonderes Engagement bewiesen, sich mit besonderer Leidenschaft und Herzblut eingesetzt, so Hintersberger weiter. Um Erich Dehler trauern seine Frau sowie sein Sohn samt Familie. (AZ)

Lesen Sie dazu auch