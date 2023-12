Die Baumfällarbeiten in der Daimlerstraße sind gestartet

Die Bahn ist auch für die Sicherheit auf der Schiene zuständig. Das erfordert manchmal radikale Maßnahmen, wie etwa in Neusäß. Dort müssen Bäume weichen.

Diese Arbeiten waren schon angekündigt: Die Deutsche Bahn hat mit der Fällung von Bäumen am Bahndamm in der Daimlerstraße in Neusäß begonnen. Die Bahn ist für die Verkehrssicherheit entlang der Schienen verantwortlich. Pflanzen dürfen nicht zu nah wachsen, weil dadurch der Verkehr behindert werden könnte. Gerade bei einem Schneeereignis wie vor zehn Tagen könnten ansonsten Bäume auf die Schienen stürzen. Viele der Bäume entlang der Bahnlinie sind inzwischen so groß, dass sie nicht mehr sinnvoll zurückgeschnitten werden können, hat die Bahn mitgeteilt. Einen Rückschnitt würden sie nicht überleben, weshalb sie komplett entfernt werden. Die Stadt Neusäß setzt auf eine Ersatzpflanzung durch Gebüsch. (jah)