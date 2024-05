Die Stadtkapelle Neusäß bietet bei ihrem Frühjahrskonzert neue Töne

Zum ersten Mal wird die Stadtkapelle vom Chor des Justus-von-Liebig-Gymnasiums unterstützt. Am 4. Mai werden Rock- & Pop-Klassiker in der Stadthalle aufgeführt.

„Stadtkapelle Neusäß … da ist Musik drin“, so der Slogan der Neusässer Blaskapelle. Ein besonderes Hörerlebnis verspricht die Stadtkapelle Neusäß nun für ihr traditionelles Frühjahrskonzert, das am Samstag, 4. Mai, um 19 Uhr in der Stadthalle Neusäß gespielt wird. Völlig anders als gewohnt stellen sich diesmal die Musikerinnen und Musiker ihrem Publikum vor und überraschen darüber hinaus erstmals mit einer Zusammenarbeit mit dem großen Chor des Justus-von-Liebig Gymnasiums.

Weit entfernt von der üblichen Musikliteratur eines Frühjahrskonzerts wollen sie diesmal ihre Fans mit Rock- & Pop-Klassikern begeistern. „Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erwartet dieses Jahr ein außergewöhnliches Konzerterlebnis ganz im Zeichen von Rock- & Pop-Klassikern von AC/DC über Queen bis Robbie Williams“, macht Monika Donderer von der Stadtkapelle Neusäß schon im Vorfeld neugierig auf Musikstücke wie „Bohemian Rhapsody“ oder „Highway to Hell“ und verspricht einen beschwingten Konzertabend mit rockigen und poppigen Klängen.

In den nächsten Tagen stehen gemeinsame Proben an

Dirigent Wasyl Zakopets, der stets mit frischen Ideen aufwartet, hat sich aus diesmal wieder ein abwechslungsreiches Konzertprogramm einfallen lassen und seine Stadtkapelle zu einem besonderen Konzert motiviert. Unter dem Motto „raus aus eingefahrenen Wegen, hin zu Neuem“, werden die Musikerinnen und Musiker vom großen Chor des Justus-von-Liebig Gymnasiums unter Leitung von Veronika Wersin unterstützt.

Nicht zuletzt aus Platzproblemen proben die Stadtkapelle und der Chor des Neusässer Gymnasiums zunächst jeder für sich. Gemeinsame Proben von Stadtkapelle und Chor werden in den nächsten Tagen stattfinden. „Es bedarf vieler Vorbereitungsarbeit, aber es macht Spaß und wir freuen uns auf das Frühjahrskonzert“, so Donderer. Darüber hinaus werden auch die jungen Musikerinnen und Musiker des Jugendblasorchesters der Sing- und Musikschule Neusäß an diesem Abend ihr Können zeigen. Bereits vor dem Konzert begrüßen sie die Konzertbesucherinnen und -besucher im Foyer und stimmen sie mit einigen Musikstücken auf einen überraschenden Abend ein.

