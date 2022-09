Endspurt-Wochenende beim Neusässer Volksfest und verkaufsoffener Sonntag

Am Wochenende wird es noch mal zünftig in Neusäß auf dem Volksfest. Und am Sonntag haben einige Geschäfte nachmittags geöffnet. Diesmal werden es aber weniger sein.

Das Neusässer Volksfest geht am Wochenende ins Finale mit der Partyband "Dolce Vita" am Samstagabend ab 18 Uhr und der Neusässer Stadtkapelle am Sonntagabend zum Festausklang ab 17 Uhr. Am Samstag öffnet das Binswanger-Festzelt um 12 Uhr, am Sonntag bereits um 11 Uhr zum Frühschoppen mit den "Aretsrieder Musikanten" und großem Mittagstisch. Tischbestellungen sind über das Zelttelefon unter 0821/2994041 möglich. Dazu lockt das Volksfest an der Georg-Odemer-Straße natürlich mit allem, was dazu gehört: Fahrgeschäfte, Buden mit Leckereien und Glücksspielen.

Vermutlich wenig Geschäfte am Sonntag geöffnet

Traditionell findet am letzten Volksfest-Sonntag auch von 12 bis 17 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag statt. Schuh Schmid hat geöffnet, von den lokalen Geschäften werden jedoch die meisten geschlossen bleiben. Der verkaufsoffene Sonntag wurde bereits in den vergangenen Jahren immer weniger angenommen. Auch der Gewerbeverband, die Aktionsgemeinschaft Neusäß, hat für den Nachmittag keine Aktionen geplant. (dav)

