Exhibitionist belästigt 84-Jährige in Neusäß

Eine ältere Dame ist in Neusäß von einem Exhibitionisten belästigt worden. Das berichtet die Polizei. Demnach war eine 84-Jährige am Dienstag gegen 9.15 Uhr mit ihren Stöcken auf dem Radweg von Ottmarshausen in Richtung Neusäß unterwegs. Etwa auf Höhe der Straße Am Eichenwald kam ihr ein laut Polizei südländisch aussehender Mann mit Zigarette im Mund entgegen. Der Mann begab sich demnach in ein Gebüsch und zog seine Hose komplett herunter.

Damm zeigte er seinen Genitalbereich in Richtung der älteren Dame. Er wurde aber nicht aufdringlich, heißt es im Bericht der Polizei. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 1,70 Meter groß, gepflegter Vollbart, bekleidet mit einem roten T-Shirt und einer dunklen Hose. Die Polizei Gersthofen sucht nun nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (kinp)