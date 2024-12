Freilaufender Hund beißt 82-Jährige in Neusäß

Eine 82-Jährige ist von einem freilaufenden Hund angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau am Mittwoch gegen 12 Uhr im Bereich der Wilhelm-März-Straße spazieren, als der Hund plötzlich auf sie zusprang. Das Tier griff sie an und biss der Dame in den rechten Oberschenkel. Über den Besitzer des Hundes ist laut Polizei nichts bekannt. Nun werden Zeugen gesucht, die den Angriff beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (kinp)

