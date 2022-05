Wo soll die Bahntrasse laufen? Neusäß und Gersthofen positionieren sich

Plus Die Städte Neusäß und Gersthofen sind von den Planungen der Bahn für den Bau der Schnellstrecke Augsburg-Ulm verschieden stark betroffen. Die Forderungen sind daher auch verschieden.

Vier Trassen stehen für die Neubaustrecke der Bahn zwischen Augsburg und Ulm zur Diskussion. Die Stadt Neusäß ist in einer Zwickmühle: Alle Strecken würden durchs Stadtgebiet laufen. Der Stadtrat von Neusäß ringt daher um einen Weg, möglichst viel Einfluss auf die Planung zu bekommen. Beim Kampf um den richtigen Weg wurde es bei der Sitzung am Donnerstagabend laut und strittig.