Gratis ins Theater? Neusäß nimmt weiter am Projekt "Kulturschlüssel" teil

Menschen mit einer Beeinträchtigung oder Behinderung sollen am kulturellen Leben teilhaben. Eine Begleitperson kann dann umsonst mit ins Konzert oder Theater. Neusäß macht mit.

Menschen mit einer Beeinträchtigung tun sich manchmal schwer, dabei zu sein. Weil sie alleine nicht hinkommen, weil sie sich überfordert fühlen oder weil sie einfach niemanden haben, der sie begleitet. Das Projekt Kulturschlüssel von Landkreis und Rotem Kreuz soll Menschen mit Beeinträchtigung eine Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen und gleichzeitig Begegnungen mit anderen schaffen. In diesem Jahr will sich auch die Stadt Neusäß mit der Stadthalle wieder am Projekt beteiligen, wie Kulturamtsleiterin Veronika Wanninger jüngst im Kulturausschuss erläuterte.

Stadthalle stellt Gratis-Tickets zur Verfügung

Dabei können sich Kulturinteressierte, die sich gerne sozial engagieren, als Begleitperson für den Theater- oder Konzertbesuch bewerben. Der Eintritt ist dann frei. Dafür werden vom Projekt "Kulturspender" akquiriert, also in der Regel Veranstalter, die dann Freikarten zur Verfügung stellen. Im Herbst/Winter 2023 hat die Stadthalle Neusäß insgesamt 22 Tickets für sieben Veranstaltungen bereitgestellt. Die Karten konnten laut Wanninger sehr schnell vermittelt werden.

Das BRK vermittelt neben der Eintrittskarte auch eine Begleitperson, die die Veranstaltung dann ebenfalls kostenlos besuchen kann. Wer mit Schwerbehindertenausweis Veranstaltungen nicht alleine besuchen kann oder will, kann sich bei Maria Pfister, BRK Kreisverband Augsburg-Land, unter Telefon 0821/9001-12 melden. (dav)

