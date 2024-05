Neusäß

"Ich dachte, ich sterbe": Mann muss nach brutalem Angriff in Neusäß ins Gefängnis

Plus Das Gericht ist davon überzeugt, dass ein junger Mann einen 35-Jährigen lebensbedrohlich verletzt hat. Der Angeklagte streitet das ab, wird aber verurteilt.

Von Jonathan Lübbers

Mit starrem Blick sitzt ein junger Mann auf der Anklagebank. Das Gericht ist davon überzeugt, dass er einen 35-Jährigen im Oktober 2021 beinahe umgebracht hat. Zuvor soll der Angreifer sein Opfer gefilmt haben. Als der 35-Jährige ihn zur Rede stellen wollte, schlug der Angreifer zu. So schildert es die Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte streitet die Vorwürfe ab. Dennoch wurde er nun verurteilt. Was ließ den Angreifer so ausrasten?

Angriff in Neusäß: Angeklagter streitet die Tat ab

Rückblick: Im Oktober 2021 arbeitete das spätere Opfer in einem Büro in Neusäß. "Ich hatte ein Online-Meeting, als ich sah, wie jemand mit seinem Handy durch das Fenster filmte", erinnert sich der heute 35-Jährige vor Gericht. Daraufhin habe er das Büro verlassen und die beiden jungen Männer, die mutmaßlich durch das Fenster gefilmt hatten, zur Rede gestellt. Diese bestritten laut der Zeugenaussage jedoch, dass sie ein Video gemacht hätten. "Und dann wurde ich auf einmal mit einer solchen Wucht geschubst, dass ich in das Gebüsch hinter mir gefallen bin", erinnert sich das Opfer. Anschließend rannten die zwei jungen Männer weg. Das Opfer entschied sich dazu, die Verfolgung aufzunehmen. "Ich habe mir gedacht, die gehören angezeigt", erklärt er seine Motivation.

