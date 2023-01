Neusäß

vor 32 Min.

In Neusäß öffnet im Gewerbegebiet eine private Kinderkrippe mit 36 Plätzen

Die neue Bambini-"Krippe am Wank" soll im Frühjahr in der Wankelstraße eröffnen.

Plus Neben etlichen Kitas in München eröffnen die "Bambini Kitas" eine weitere Einrichtung in Neusäß mit 36 Krippenplätzen. Der Bedarf ist da, denn es gibt zu wenig Plätze.

Von Angela David

Eine neue Kinderkrippe mit 36 Betreuungsplätzen für Kleinkinder ab zehn Monaten eröffnet der privatwirtschaftliche Anbieter "Bambini Familiy Kitas" aus München im Gewerbegebiet in der Wankelstraße in Neusäß. Die Firma bietet seit über 15 Jahren Kinderbetreuung in Krippen, Kindergärten und Hort an bisher sechs Standorten in Bayern an.

