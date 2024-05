Neusäß

12:30 Uhr

Lesepaten verleihen Schülern Flügel

Doris Förster, seit Februar in dem Lesepatenprojekt dabei, ist begeistert über die Fortschritte ihres Schützlings.

Plus Grundschulkinder, die Probleme beim Lesen haben, sind in Neusäß nicht mehr allein. In dem Projekt eins:eins treffen sie einmal wöchentlich ihren Lesepaten. Dadurch verbessern sich die Schüler – nicht nur beim Lesen.

Von Wilhelmine Glaßer

Ohne Lesen wird das Lernen schwierig. Ohne Lernen ist ein schlechter Schulabschluss programmiert – die Aussichten auf das Berufsleben trüben sich. Ein kleiner Riss im Lebenslauf, der drastische Konsequenzen mit sich bringt. Im Freiwilligenzentrum Neusäß (FuN) will man das so nicht hinnehmen. Wird frühzeitig dagegen gesteuert, kann die Abwärtsspirale unterbrochen werden, ist man dort überzeugt. Und hat gehandelt.

Das hat sich das Lesepatenprojekt eins:eins am Freiwilligenzentrum Neusäß als Ziel gesetzt. „Lesen ist extrem wichtig – für den Schulerfolg und das ganze Leben“, betont Ursula Götz, die Koordinatorin des Projekts. Um Kinder beim Lesenlernen zu unterstützen, treffen sie einen Lesepaten – einmal pro Woche für eine Stunde. Der Aufwand ist gering, die Auswirkungen dafür riesig, meint Götz. Im Oktober vergangenen Jahres habe das Projekt mit zwölf Kindern angefangen, im Februar kamen vier weitere dazu. Nun wird es um weitere acht Plätze aufgestockt. „Ich freue mich sehr, dass das Projekt so gut angenommen wird“, sagt Götz. Schon jetzt sehen die Freiwilligen deutliche Fortschritte. Und das nicht nur beim Lesen, sondern auch in Mathe oder im allgemeinen Arbeitsverhalten.

