Neusäß

vor 34 Min.

Nadine Langenwalter ist Brauerin – und in der Freizeit Handball-Torjägerin

Plus Nadine Langenwalter aus Neusäß ist passionierte Handballspielerin und Brauerin. Nach schwerer Krankheit hat die 21-Jährige mit ihrem Sport nicht aufgehört.

Von Josefine Wunderwald

An einem typischen Arbeitstag bleibt Nadine Langenwalter nicht viel Zeit für Erholung: Die 21-Jährige ist ausgebildete Brauerin und beginnt bereits um 6 Uhr morgens mit der Arbeit. In der Filtration ist sie dafür zuständig, verbleibende Hefezellen aus dem Bier zu entfernen und es haltbar zu machen. Um 16 Uhr ist ihr Arbeitstag beendet, das heißt jedoch oft noch nicht Feierabend: Denn neben ihrer Arbeit als Brauerin ist Nadine Langenwalter leidenschaftliche Handballspielerin. Zweimal in der Woche ist Training, „an den Wochenenden ist dann auch meistens noch ein Spiel“, sagt Langenwalter. Noch vor wenigen Jahren war sie mit ihrer Mannschaft sogar Landesligameisterin. Doch im Alter von 19 Jahren traf sie ein Schicksalsschlag, der sie in eine Zwangspause schickte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

