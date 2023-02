Narrneusias Faschingsprinz wurde erst kürzlich mit dem Tanzfieber infiziert

Plus Vom Laien zum Tänzer und Faschings-Fan: Der Prinz der Narrneusia erzählt, wie die bisherige Saison für ihn war und wovor er mehr Angst hat als vor dem Tanzen.

Bunte Federn, schillernde Farben und glitzerbesetzte Kostüme: "Beautiful Creatures – die Schönheit der Natur“ ist das diesjährige Motto der Narrneusia. Es ist eine Erkundungstour in eine andere Welt. Das gilt für den neuen Prinzen gleich doppelt. Eigentlich hatte sich der Tanzlaie das Prinzendasein nicht gleich in seiner ersten Saison aufbürden wollen. Wie es ihm jetzt ergeht und wovor er mehr Angst hat als vor dem Tanzen, erzählt er unserer Redaktion.