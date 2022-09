Neusäß

vor 37 Min.

Neubau der Schule Westheim ist für viele eine "Luxuslösung"

Plus Die neue Schule in Westheim wird modern, großzügig, manche sagen, geradezu luxuriös. Aber einigen Eltern macht eher Sorge, dass es im Ausweichquartier zu heiß werden könnte.

Von Angela David Artikel anhören Shape

Viel weniger Eltern und Bürgerinnen und Bürger als erwartet, nur etwa 30, sind zur Präsentation der Planungen für das neue Schulgebäude in Westheim in die Stadthalle gekommen. Die hatten allerdings etliche kritische Nachfragen zu dem Bauprojekt. Die Stadt Neusäß hatte die beauftragten Planungsbüros eingeladen, ihre Entwürfe vorzustellen. Wie Bürgermeister Richard Greiner rekapitulierte, soll die Grundschule Westheim als letzte im Stadtgebiet auf den neuesten Stand gebracht werden. Als beste Lösung hat sich der Stadtrat vor Jahren für einen Neubau entschieden. In ein provisorisches Ausweichquartier soll die Schulfamilie am Ende dieses Schuljahrs im Sommer 2023 umziehen und dort drei Jahre bleiben – so zumindest der Zeitplan, den Bürgermeister Greiner als "sportlich" bezeichnete. Ins neue Schuljahr einziehen könnte die Schulfamilie dann im Herbst 2026.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen