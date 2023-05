Neusäß

Neuer Standort für die Post in Neusäß – Metzgerei schließt

Die Post zieht in Neusäß in die Norma-Filale. Denn dort macht ein Lebensmittelbetrieb im selben Geschäftsgebäude zu.

Plus Es gibt einen neuen Standort für die Postfiliale im Geschäftszentrum von Neusäß. Doch damit verbunden ist die Schließung eines Lebensmittelbetriebs.

Für die Postfiliale im Geschäftszentrum von Neusäß ist ein neuer Standort gefunden. Wie berichtet, läuft Ende Juni der Vertrag der Deutschen Post mit dem großen Rewe-Markt in der Daimlerstraße aus. Schon wenige Tage später wird nur wenige hundert Meter entfernt eine neue Postfiliale eröffnen, bestätigt jetzt der Pressesprecher der Post, Klaus-Dieter Nawrath. Ab 3. Juli ist die Post dann in der Papeterie Khodaida zu finden, die sich dann im selben Gebäude wie der Norma-Markt in der Benzstraße 18 befinden wird. Der Wechsel ist jedoch nur möglich, weil die Metzgerei Klement, die jetzt noch im Eingangsbereich von Norma ihr Geschäft hat, schließt.

Die Geschäftsleitung der Metzgerei will darüber gar nicht viele Worte verlieren. Die Stammkundschaft wisse Bescheid, heißt es. Schon in wenigen Tagen soll Schluss sein, denn einen Nachfolger gebe es nicht. Eine Entwicklung, die auch in der Handwerkskammer Schwaben bekannt ist: Schließt eine Metzgerei, weil die Inhaber oder Meister in Ruhestand gehen, dann wird das Geschäft entweder von einer etablierten Metzgerei mit Filialnetz übernommen – oder es ist gleich ganz Schluss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

