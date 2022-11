Neusäß muss für den Haushalt auf die Rücklagen zugreifen

32 Millionen Euro betragen die Rücklagen in Neusäß. Davon wird im Jahr 2024 wohl nichts mehr vorhanden sein, stattdessen stehen Kreditaufnahmen an.

Es sind Summen, mit denen Neusäß in dieser Form noch nie Kontakt hatte. Sämtliche Rücklagen in Höhe von rund 32 Millionen Euro werden in den kommenden Jahren aufgebraucht sein. Diese Nachricht überbrachte Kämmerer Ulrich Zillner am Dienstag den Mitgliedern des Finanzausschusses der Stadt. Auf der Tagesordnung standen unter anderem die Beratungen zum Vermögenshaushalt und eines wurde schnell klar: Auch Neusäß muss bereits im Kleinen sparen, um später im Großen Geld ausgeben zu können. Dies betrifft auch das Titania, wobei es sich bei diesem Posten nicht wirklich um eine kleine Summe handelt.

1,5 Millionen Euro waren ursprünglich im Haushaltsansatz für das Erlebnisbad im nächsten Jahr vorgesehen. Diese Summe reduziert sich jedoch um genau die Hälfte auf nun 750.000 Euro. Grund für die Einsparung ist laut Kämmerer die angekündigte Gaspreisbremse. "Die Energie wird dadurch günstiger", sagte Zillner. Auch die bereits geplanten Investitionen dürften sich positiv auswirken. So sollen beispielsweise im Außenbereich spezielle Abdeckungen eine zu starke Abkühlung der Becken in der Nacht verhindern. Die Kosten hierfür sind mit 150.000 Euro eingeplant. Wesentlich mehr Geld ist allerdings für die Feuerwehrgerätehäuser in Neusäß und Westheim vorgesehen.

Schulkomplex in Westheim wird vollständig abgerissen

Für den Um- und Erweiterungsbau der Feuerwehr in der Ortliebstraße werden für nächstes Jahr 700.000 Euro veranschlagt. Richtig teuer wird es dann aber in den beiden darauffolgenden Jahren, wo 7,6 beziehungsweise 7,7 Millionen Euro vorgesehen sind. Mit einem ähnlichen Betrag rechnet die Stadt für das Feuerwehrgerätehaus in Westheim, das sich in einem Komplex mit der dortigen Schule befindet. "Diese Gebäude werden vollständig abgerissen", sagt Zillner. Unterricht findet daher übergangsweise in Pavillons statt. Alleine schon die Kosten für die Ausweichlösungen von Feuerwehr und Schule belaufen sich auf knapp zwei Millionen Euro. Somit sind als Gesamtsumme für die Baumaßnahme knapp acht Millionen für 2023 vorgesehen. Bis 2026 werden es dann insgesamt mehr als 27 Millionen Euro sein. Etwas gedulden muss sich daher noch die Feuerwehr aus Schlipsheim.

Dort hat das Feuerwehrauto bereits mehr als zwei Jahrzehnte auf dem Buckel. Ein neues Fahrzeug würde rund 300.000 Euro kosten, doch es gab noch ein weiteres Problem. Bei dem neuen Feuerwehrauto würde es sich um einen 6-Sitzer und nicht mehr um einen 9-Sitzer handeln. Somit hätten die Schlipsheimer im Falle eines Einsatzes keine Truppstärke mehr, sondern wären lediglich eine "Staffel". Um als "Trupp" ausrücken zu können, wäre daher ein weiterer Mannschaftswagen nötig. Dieser wiederum würde den Bau einer Garage erfordern. Karin Zimmermann (CSU) wies jedoch auf den dringenden Bedarf eines neues Feuerwehrfahrzeugs hin. "Nach 25 Jahren muss man das Auto tauschen, das alte ist aus dem Jahr 1998." Die Ausschreibung soll daher in den nächsten Monaten erfolgen, 2026 könnte dann in Schlipsheim das neue Fahrzeug auf dem Hof stehen.

Für die Ägidiusschule stehen vier Millionen Euro im Finanzplan

Endgültig fest stehen hingegen die Kosten für die Ägidiusschule in Alt-Neusäß noch nicht. Hier stehen bislang drei Varianten zur Auswahl, um den Anspruch auf eine Ganztagsförderung für Kinder ab der ersten Klasse ab 2026 zu gewährleisten: Eine Aufstockung mit einem zweiten Obergeschoss, eine geänderte Nutzung des Untergeschosses oder ein Erweiterungsbau. Favorisiert wurde zuvor die letzte Variante, endgültig beschlossen wurde allerdings bislang noch nichts. Als grober Zeitplan soll nun im nächsten Jahr ein Architekt gesucht werden, 2024 könnte dann mit der Planung begonnen. "Im Finanzplan sind dann 1,6 Millionen für 2025 und 2,4 Millionen Euro für 2026, also insgesamt vier Millionen Euro verankert", sagte Zillner. Möglicherweise kann die Stadt bei dem Projekt aber auf eine Förderung hoffen. "Da ist etwas im Busch", hieß es im Ausschuss.

Lesen Sie dazu auch

Insgesamt sind nach Auskunft des Kämmerers im Verwaltungshaushalt momentan Ausgaben von insgesamt 61 Millionen Euro vorgesehen. Für den aktuellen Haushalt 2023 ist zwar keine Kreditaufnahme erforderlich, da auf Rücklagen zurückgegriffen werden kann. Doch dies wird sich 2024 ändern. In der Finanzplanung steht laut Zillner dann eine Kreditaufnahme in Höhe von 16 Millionen Euro im Raum, im Jahr darauf sind es zehn Millionen Euro. Zillner konnte sich dennoch über eine "harmonische Sitzung" freuen, wie sie Zweiter Bürgermeister Wilhelm Kugelmann nannte, der in Vertretung von Bürgermeister Richard Greiner die Leitung übernommen hatte. Zwar waren die Summen für den Kämmerer Neuland, möglicherweise aber wird dank der konservativen Planung diese Erfahrung einmalig bleiben.